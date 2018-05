Endzeitstimmung in Wolfsburg

Es gibt keine Statistik, die dem Underdog Mut machen könnte. Auch nicht die Erfahrung der einzelnen Spieler, von denen acht auf Kieler Seite schon mal höherklassig gekickt haben, die meisten an einer Hand abzählbar. Nur Johannes van den Bergh, der mit Fortuna Düsseldorf 2012 schon einmal über die Relegation aufgestiegen ist, kommt auf 86 Einsätze. Der VfL Wolfsburg peilt seine 22. Bundesligasaison an, während Holstein Kiel als Neuling auf seine erste Zweitligasaison der Neuzeit zurückblickt.



Was also könnte den Kielern Mut machen? Vielleicht das Zahlenspiel, dass in erster oder zweiter Liga nur Bayern München in der vergangenen Saison mehr Tore geschossen hat? 71 Treffer für Kiel gegen 36 von Wolfsburg! Und überhaupt: die für ihren ausgeprägten Mannschaftsgeist bekannte Kieler Mannschaft fühlt sich wohl in ihrer Rolle des Außenseiters, während Wolfsburg gewinnen muss. Ein Scheitern in der Relegation würde noch mehr vom bleiernen Schleier über die Autostadt legen. Es ging schon gut los: Als Bruno Labbadia am Dienstag zu seiner Pressekonferenz in der Arena erschien, schrillten die Alarmglocken und alle Besucher mussten das Gelände verlassen. Ein defekter Kühlschrank hatte den Feueralarm ausgelöst….