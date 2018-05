Holstein Kiel: Neue Chance nach 53 Jahren

Doch auch der Fußball hatte in der Landeshauptstadt Kiel seine großen Zeiten. Gleich im ersten Jahr nach dem Bau des Holstein-Stadions wurde der gleichnamige Klub 1912 Deutscher Meister – und spielte bis zur Einführung der Bundesliga 1963 immer in der höchsten Klasse, der Oberliga. Zwei Jahre später wären die Kieler um ein Haar auch in die Bundesliga aufgestiegen.



"Wir waren Meister in der Regionalliga-Nord, sind aber schwach in die Aufstiegsrunde gestartet", erinnert sich das damalige Aushängeschild Franz-Josef "Bubi" Hönig im Gespräch mit zdfsport.de. "Entscheidend war das erste Spiel bei Borussia Mönchengladbach, die mit Netzer, Heynckes, Vogts und allen Stars antraten. In der 92. Minute kassierten wir das 0:1." Hönig wechselte wenig später zum HSV und Holstein Kiel pendelte nach dem Abstieg aus der Regionalliga 1974 über vierzig Jahre zwischen dritter und vierter Liga.