Der Trick mit dem richtigen Schwung

Jürgen Graller hat seine Auffassung von Training umgesetzt. Viktoria Rebensburg fuhr also nicht nach Südamerika zum Abfahrtstraining, sondern feilte exakt an der Disziplin, in der sie zu den Weltbesten gehört, dem Riesenslalom. Ergebnis: Sieg in Sölden und in Killington. Zwei Respekt einflößende Hänge. Wer dort siegt, kann überall siegen.



In Courchevel wird Viktoria Rebensburg wieder auf das Skiwunderkind Mikaela Shiffrin treffen. Die US-Amerikanerin hat die Rennen in Val d’Isere ausgelassen, um Kraft zu sparen für eine lange Saison. Sie wird Viktoria Rebensburg im Riesenslalom genauso auf den Fersen sein wie die Französin Tessa Worley, Weltmeisterin in dieser Disziplin.