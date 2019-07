Der Russe Jewgeni Rylow entscheidet das Finale über 200 Meter Rücken bei der Schwimm-WM in Südkorea für sich. Silber geht an Ryan Murphy (USA) und Bronze an Luke Greenbank (GBR).

