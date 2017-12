Schwarz ist Nachfolger von Martin Schmidt, von dem sich der Tabellen-15. der abgelaufenen Saison vergangene Woche getrennt hatte. Der gebürtige Mainzer und frühere FSV-Profi trainierte zuletzt die U23-Mannschaft der Rheinhessen. "Ich brenne für diese Aufgabe. Ich freue mich auf die Arbeit mit dieser Mannschaft, ich will die Spieler voranbringen und gemeinsam mit dem Team einen Fußball entwickeln, der erfolgreich ist und unsere Fans begeistert. Das steht für mich im Mittelpunkt meiner Arbeit. Für mich persönlich ist es auch ein sehr emotionaler Schritt, meinen Verein in meiner Stadt in der Bundesliga zu trainieren", erklärte Schwarz.