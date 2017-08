Schäfer holt Silber im Siebenkampf

Vor einem Jahr erlebte er bereits bei den Olympischen Spielen in Rio als Siebter eine Enttäuschung. Storl war 2011 in Daegu/Südkorea im Alter von 21 Jahren und 37 Tagen der jüngste Kugelstoß-Weltmeister der Leichtathletik-Geschichte. Auch 2013 in Moskau holte sich der Sachse WM-Gold; vor zwei Jahren in Peking musste er sich nur dem US-Amerikaner Joe Kovacs geschlagen geben.