Schambeinentzündung, gefürchtetes Fußballerleiden

Eine Schambeinentzündung äußert sich nicht mit einem typischen Symptom, was letztendlich die Diagnose erschwert. Charakteristischerweise beginnen die Schmerzen bei einer Schambeinentzündung schleichend und unspezifisch. Betroffene klagen häufig über chronische Schmerzen in der Leistenregion, die nicht selten auch in den Genitalbereich, die untere Bauchmuskulatur, in die Adduktoren, in die Hüfte oder sogar in den Rumpf ausstrahlen können.



Die Diagnose einer Schambeinentzündung stellt für den Arzt eine hohe Herausforderung dar, weil in der Leistengegend viele anatomische Strukturen nah beieinander liegen und damit auch ursächlich für Leistenschmerzen sein können. Hinzu kommt, dass der vermeintliche "Schambein-Schmerz" nicht zwangsläufig vom Schambein kommen muss, sondern häufig nur in die Schambeinregion projiziert wird. Auf der anderen Seite ist es auch möglich, dass eine Verletzung im Bereich des Schambeins in eine ganz andere Region des Körpers ausstrahlt.



Um eine eindeutige Diagnose zu stellen, müssen daher zunächst andere Ursachen, wie zum Beispiel eine Adduktorenzerrung, eine "weiche" Leiste, Hüftpathologien, ISG-Blockaden oder Probleme mit der Wirbelsäule mit ausstrahlenden Rückenschmerzen ausgeschlossen werden.