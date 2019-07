Alle Entscheidungen im Freiwasserschwimmen sind zeitnah in Zusammenfassungen in der ZDFmediathek zu sehen. Alle sportlichen Entscheidungen in Gwangju, die aufgrund der Zeitverschiebung zu noch nachtschlafender Zeit in Deutschland stattfinden, können die Nutzer der ZDFsport.de morgens in Video-Übersichten finden.