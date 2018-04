Die Margareteninsel in Budapest ist ein passender Ort für eine ordentliche Prise Nostalgie, auch für Henning Lambertz. Als Britta Steffen hier vor elf Jahren zu vier EM-Titeln und drei Weltrekorden flog, war der heutige Chefbundestrainer zwar noch Vereinscoach in Wuppertal. Die damaligen Spitzenergebnisse der schlanken Freistilspezialistin aus Berlin sind ihm aber bis heute geläufig – und seit langem ein schmerzhafter Dorn in der Trainerseele.