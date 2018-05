Silber für die Motivation

Ihre vier Bahnen Schmetterling vom Donnerstagabend bildeten Hentkes persönlichen Schlusstusch bei den Wettkämpfen in der Duna Arena. Einige Teamkollegen sind in den letzten drei WM-Tagen dagegen noch im Einsatz. Zum Beispiel Aliena Schmidtke, die zwar in den USA lebt und trainiert, wie Hentke aber für den SC Magdeburg startet.



Den kurzen Sektempfang mit der Vereinskollegin im Teamquartier verkniff sich Schmidtke allerdings. Der Vorlauf über 50 Meter Schmetterling am nächsten Morgen hatte Vorrang. "Ich hab‘ ihr dann vormittags gratuliert. Sie begleitet mich ja immer zum Start“, erzählte die gebürtige Schleswig-Holsteinerin, nachdem sie in 25,73 Sekunden einen deutschen Rekord in den Pool gelegt hatte. Und es sollte noch besser kommen: Im Halbfinale verbesserte sie ihre Zeit nochmals, in 25,68 Sekunden zog sie als Sechste ins Finale am Samstagabend ein.