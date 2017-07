Aus Erfahrung entspannt

Das Erfolgs-Duo aus Deutschland, Olympia-Zweite von Peking und Weltmeister 2013, wurde an vier Stationen und in der Gesamtwertung Zweiter. „Solche guten Ergebnisse hatte ich nicht erwartet“, gesteht Klein, der mit seiner kleinen Familie in Aachen lebt, aber für den Dresdner SC springt. Und der Entschluss, die WM in Budapest als nun endgültigen Abschluss seiner Sportlerlaufbahn anzugehen, war gefallen