Um acht Hundertstelsekunden hat Philip Heintz über 200 Meter Lagen Platz drei verpasst und wurde Vierter. Gold ging an den Japaner Daiya Seto, Silber an den Schweitzer Jérémy Desplanches und Bronze an den US-Amerikaner Chase Kalisz.

Beitragslänge: 3 min Datum: 13.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 25.07.2020, in Deutschland