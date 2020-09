Neid: Titel für Titel zur Anerkennung

"Nach jedem Titel, den wir gewonnen haben, ist der Frauenfußball in Deutschland in seiner Anerkennung gestiegen", sagt Silvia Neid im Interview mit Hermann Valkyser. Neid ist für ihre Leistung als Spielerin in die Hall of Fame des DFB aufgenommen worden.

something 7 min something 08.10.2019 Video herunterladen