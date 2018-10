Sport | ZDF SPORTextra - Perfekter Auftakt für Rebensburg

Viktoria Rebensburg ist mit einem Sieg im Riesenslalom in den Olympia-Winter gestartet und hat damit direkt die Qualifikation für die Winterspiele geschafft. Die 28-Jährige gewann in Sölden den Auftakt in die Weltcup-Saison.