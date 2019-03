Kira Weidle, die deutsche Speed-Hoffnung

In Sotschi gehören neben ihr noch Patrizia Dorsch, Ann-Katrin Magg und Michaela Wenig zum Aufgebot des Deutschen Skiverbands. Viktoria Rebensburg hingegen verzichtet auf die Russland-Reise und bereitet sich am Sudelfeld auf den nächsten Riesenslalom in Spindlermühle (8. März) vor. Auch Doppelweltmeisterin Mikaela Shiffrin verzichtet auf die Rennen in Rosa Khutor und konzentriert sich auf die Aufgaben in Tschechien. "Ausruhen, erholen und dann für die nächsten technischen Rennen trainieren", stünden auf ihrem Programm.



Auch wegen Rebensburgs Abwesenheit setzt Cheftrainer Graller voll auf Weidle. "Kira kennt die Strecke bereits von den Juniorenweltmeisterschaften. Für alle anderen ist sie neu und unbekannt", sagt der Österreicher. Die 23-Jährige selbst dürfte gemischte Erinnerungen an ihren ersten Sotschi-Auftritt vor drei Jahren haben. Im Super-G schied sie aus, in der Abfahrt wurde sie dann aber Neunte.