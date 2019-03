Sport | ZDF SPORTextra - Neureuthers letztes Rennen

Felix Neureuther sagt "Servus!". In seinem letzten Slalom-Lauf beim Weltcup in Soldeu reicht es am Ende zu Rang sieben. Danach lässt er sich feiern. Der Lauf mit dem Live-Kommentar von Michael Pfeffer und Experte Marco Büchel.