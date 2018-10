Die alpine Ski-WM 2017 findet vom 6. bis 19. Februar im schweizerischen St.Moritz statt. Das ZDF überträgt in der ersten WM-Woche (7. bis 13. Februar) die Speed-Disziplinen Super-G und Abfahrt sowie die Kombination der Damen und Herren live. Für die Berichterstattung stehen Aris Donzelli und Michael Pfeffer als Reporter, Moderatorin Katja Streso sowie ZDF-Ski-Experte Markus Büchel bereit.



Spektakuläre TV-Bilder von den Rennstrecken auf dem Corviglia sind garantiert – besonders der Startabschnitt in der Herrenabfahrt namens „Freier Fall“ ist hier zu nennen: Die Athleten katapultieren sich aus dem Starthäuschen auf 2840 Meter Höhe unmittelbar in einen Hang mit fast 45 Grad Gefälle und beschleunigen in sechs Sekunden auf zirka 140 km/h. Kaum weniger dramatisch geht es bei den Damen zu, die von ihrem Abfahrtsstart „Britannia" aus ebenfalls binnen Sekunden Höchstgeschwindigkeiten erreichen.