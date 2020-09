Deutschlands Langläufer in der Krise

Positiv zu bewerten ist die Rückkehr von Dobler ins Weltcup-Geschehen, dessen Saison bisher durch Infekte extrem beeinträchtigt war, so dass eine WM ohne den besten Deutschen der Vorsaison drohte. Dabei brauchen sie einen wie ihn dringend im arg dezimierten Kader. Noch sind nämlich Hannes Dotzler und Andreas Katz nicht soweit, an alte Leistungen anknüpfen zu können. Immerhin: Dotzler, der beste Deutsche der Jahre 2013 und 2014, wird nicht mehr geplagt von den Folgen des Pfeifferschen Drüsenfiebers, das ihn zwei Winter komplett außer Gefecht gesetzt hatte. Und Katz kann jetzt endlich wieder seinen Schultergürtel voll belasten, in dem nach einem Mountain Bike-Unfall eine Sehne gerissen war. Tim Tscharnke, noch so ein Hochbegabter wie Dotzler, hat sich immerhin mühevoll wieder herangekämpft an die erweiterte Weltspitze. Dennoch: die gelichteten Reihen der deutschen Langläufer werden wohl höchstens gemeinsam in Teamsprint und Staffel in Reichweite einer Medaille kommen. Und das auch nur, wenn alles perfekt läuft.