Sport | ZDF SPORTextra - Skifliegen am 13. Januar im Livestream

Der Auftakt des Skiflug-Wochenendes in Tauplitz/Bad Mitterndorf im Livestream. Stefan Bier kommentiert den ersten und zweiten Durchgang des Weltcup-Wettbewerbs auf der Riesenschanze am Kulm [Stream nur in Deutschland empfangbar].