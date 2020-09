Meister Schuster

Severin Freund postet in diesen Tagen immer mal wieder Bilder, die ihn beim Schuften an diversen Fitnessgeräten zeigen. „Auch wenn ich mir mein Saisonfinale etwas anders vorgestellt hab‘, geb‘ ich alles für mein Comeback“, schreibt der einstige deutsche Vorflieger. Der Doppel-Weltmeister und Gesamtweltcup-Sieger von 2015 ist in den Wochen nach seinem Kreuzbandriss im Januar fast ein bisschen in Vergessenheit geraten.



Was vor allem damit zusammenhängt, dass ihn Andreas Wellinger aber auch Markus Eisenbichler glänzend in der Weltspitze der Skispringer vertreten haben. Das ist eine der wundersamen Wendungen einer Saison, die für die deutschen Adler einen überraschend positiven Verlauf genommen hat.