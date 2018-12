Kobayashi - oder doch ein Außenseiter?

Statt der großen Namen wie Andreas Wellinger, Richard Freitag oder Severin Freund ist diesmal ein Nobody die größte deutsche Sieghoffnung bei der Tournee. Der 25 Jahre alte Karl Geiger ist in der Form seines Lebens, was sein erster Weltcup-Sieg bei der Tournee-Generalprobe in Engelberg bewiesen hat. Das Auftaktspringen der Tournee in seiner Heimat Oberstdorf statt - dann wird sich zeigen, ob das eher ein Vorteil oder eine Bürde ist