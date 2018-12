- Andreas Wellinger (GER) 2016/2017 mit 144,5 Metern in Bischofshofen

- Sigurd Pettersen (NOR) 2003/2004 mit 143,5 Metern in Oberstdorf

- Simon Ammann (SUI) 2009/2010 mit 143,5 Metern in Garmisch-Partenkirchen