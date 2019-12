Karl Geiger ist auf dem Sprung

Der vergangene Winter war der bislang erfolgreichste in der Karriere von Karl Geiger. Neben den ersten beiden Einzel-Weltcup-Siegen im schweizerischen Engelberg und in Willingen glänzte der 1,83 Meter große Mann besonders bei der Nordischen Ski-WM. Neben zweimal Gold im Team gewann er Silber von der Großschanze. Trotzdem gingen in der abgelaufenen Saison nicht alle Träume in Erfüllung: Bei der Vierschanzentournee war er nach seinem Sieg bei der Generalprobe in der Schweiz als Mitfavorit angetreten, konnte dem Druck beim Auftaktspringen in seiner Heimat Oberstdorf und den restlichen drei Springen jedoch nicht standhalten.