Skispringen: Raw-Air-Tournee beginnt

Über den Sieg im Einzel-Gesamtweltcup entscheiden nur die vier Einzelspringen in Oslo (Sonntag), Lillehammer (Dienstag, 10. März), Trondheim (Donnerstag, 12. März) und Vikersund (15. März). Für die Gesamtwertung in der Raw Air-Tournee zählen jedoch auch die beiden Teamspringen in Oslo (Samstag) und Vikersund (14. März) mit. Plus die vier Qualifikationssprünge an den vier Austragungsorten der außergewöhnlichen Tour. Los geht’s mit dem Prolog am Freitag auf der legendären Holmenkollen-Schanze von Oslo. Der Schlusspunkt wird auf dem Gigantenbakken von Vikersund gesetzt. Dort, wo Stefan Kraft 2017 seinen immer noch gültigen Weltrekord von 253,5 Metern markiert hat.



"Jeden Tag ist Wettkampf, dazwischen wird gereist, es gibt keine Ruhephasen – das macht die Raw Air zu etwas ganz Besonderem", sagt Geiger. Auch, weil neben den üblichen Preisgeldern für die einzelnen Wettbewerbe für die ersten Drei in der Gesamtwertung 100.000 Euro an Extra-Prämien ausgelobt sind. Der Sieger erhält 60.000 Euro, für Platz zwei gibt’s 30.000 Euro und der Dritte bekommt 10.000 Euro. Davon kann sich die legendäre wie verstaubte Vierschanzentournee, wo es lediglich 20.000 Euro für den Gesamtsieger gibt, eine dicke Scheibe abschneiden.