Kobayashi auf Hannawalds Spuren

Der hat bisher nur zwei Mitglieder: Den letzten deutschen Gesamtsieger Sven Hannawald (2001/2002) und den Polen Kamil Stoch (2017/2018). "Wenn alles normal läuft, wird Kobayashi den Grand Slam schaffen. Er ist einfach das Maß der Dinge und in Innsbruck fast autoritär aufgetreten", sagt Toni Innauer, TV-Experte des ZDF.



Tatsächlich deklassierte Kobayashi am Freitag am Bergisel die komplette Weltelite inclusive seines deutschen Erzrivalen Eisenbichler. In den beiden Deutschland-Springen der Tournee hatte er dem zweimal zweitplatzierten Deutschen winzige 2,3 Punkte abgenommen. In Innsbruck wuchs der Vorsprung in der Gesamtwertung auf den zweitplatzierten auf insgesamt 45,5 Punkte. Das sind umgerechnet gut 25 Meter.