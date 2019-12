Horngacher: "Wir können nur gewinnen"

In den ersten sieben Einzelspringen dieses Winters war der 26-Jährige nie schlechter als Siebter und sprang dabei zweimal aufs Podest. Schon im vergangenen Winter war er nach seinem ersten Weltcup-Sieg bei der Tournee-Generalprobe von Engelberg als deutscher Hoffnungsträger angetreten, scheiterte jedoch unter den Augen seiner Familie und vieler Freunde am Erfolgsdruck in seiner Heimat Oberstdorf. Seitdem ist Karl Geiger jedoch auch durch die Erfolgserlebnisse bei der WM deutlich gereift. Zudem hat er seit ein paar Tagen auch seinen Abschluss als Bachelor of Engineering in der Tasche und kann sich damit zu 100 Prozent aufs Skispringen konzentrieren.