Martin Nörl vor dem großen Wurf

Am Montag, einen Tag vor seiner Abreise, spielte all das noch keine Rolle. Nörl verbrachte die letzten Stunden zu Hause mit seiner neun Monate alten Tochter. Das Vater-Sein hat den Athleten verändert. Er stehe lockerer am Start, sagt Nörl. "Es ist nicht so, dass mir die Platzierungen gleichgültig wären, aber ich denke während der Weltcuptage nicht mehr nur an den Sport, das entspannt." In Veysonnaz schaffte Nörl in den vergangenen Jahren unter anderem einen fünften und sechsten Platz. Nur hat das für Samstag nichts zu bedeuten, weil der Kurs an einem neuen Ort aufgebaut wird. "Deswegen lasse ich das alles auf mich zukommen, ich will mir keinen Druck machen", so Nörl.



Finanziell wird der gebürtige Landshuter keine Sprünge machen. So oder so. Für einen Weltcupsieg bekommen Snowboarder knapp 10.000 Euro, vor Abzug der Steuern, versteht sich. Durch kleinere Sponsoren steht ihm pro Monat zudem ein sehr niedriger dreistelliger Betrag zur Verfügung. "Ich bin von der Bundeswehr abhängig", sagt Nörl. Ohne seine Anstellung bei der Sportfördergruppe wäre seine Karriere nicht möglich, auch weil die mediale Präsenz fehlt. Den Zeigefinger will der 25-Jährige deshalb aber nicht heben. "Wir sind eine Randsportart, das ist klar. Aber es gibt Sportarten, die noch schlechter wegkommen wie wir."