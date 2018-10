Zu viel Wind, zu viel Schnee - ein sicheres Rennen war nicht möglich. Quelle: dpa

"Ich wäre bereit gewesen, der Rücken hat sich gut angefühlt. Ich habe mich wirklich sehr auf das Rennen gefreut, deswegen ist es sehr schade", sagte Felix Neureuther (Partenkirchen). Aber "wenn"s nicht geht, geht"s nicht", ergänzte er. Der ursprünglich für 10 Uhr angesetzte erste Durchgang war zunächst auf 11 Uhr verschoben worden, zwei Stunden später erfolgte die Absage.



In der Nacht war auf dem Rettenbachgletscher viel Schnee gefallen, auch die Prognosen für den Tag waren schlecht. Ein "sicheres Rennen" sei unter diesen Umständen nicht zu gewährleisten, teilten die Organisatoren mit. Schon im Vorjahr war der Riesenslalom der Männer ausgefallen, damals wegen Windes. Durch die neuerliche Absage findet das erste Saisonrennen der Männer am 18. November in Levi/Finnland statt (Slalom). Am Sonntag hätten unter anderem Neureuther, Fritz Dopfer (Garmisch) und Stefan Luitz (Bolsterlang) an den Start gehen sollen.