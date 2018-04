Es geht noch um Siege im Weltcup und im Nationencup: Ein attraktives Programm verspricht die letzte lange Wintersport-Sendestrecke von ZDF SPORTextra am Sonntag, 25. März ab 10.30 Uhr: Die Skispringer gehen bei der Flugschow in Planica auf Weitenjagd, ihre weiblichen Teamkolleginnen kämpfen beim Heimweltcup in Oberstdorf noch um die Wertung im Nationencup.



Die Biathleten bestreiten zum Abschluss im russischen Tjumen zwei attraktive Massenstartrennen. Die nordischen Kombinierer duellieren sich beim Heimweltcup in Schonach mit Norwegen ebenfalls noch um den Sieg im Nationencup. Außerdem: Das Schaulaufen der Eiskunstläufer bei der WM in Mailand.