Die Sport-Highlights 2018

Vom 1. bis 4. März finden im britischen Birmingham die Halle-Weltmeisterschaften statt.

Berlin ist Schauplatz der Freiluft-Europameisterschaften vom 6. bis 12. August.



Die deutschen Leichtathletik-Fans freuen sich auf die deutschen Meisterschaften in der Halle am 17./18. Februar in Dortmund und unter freiem Himmel in Nürnberg am 21./22. Juli.



Die wichtigsten Marathons steigen am 16. April in Boston, am 22. April in London und am 4. November in New York.



Die beste Triathleten der Welt treffen sich am 13. Oktoker zur Ironman-WM auf Hawaii, die 70.3-WM findet in diesem Jahr am 1./2. September in Port Elizabeth in Südafrika statt.





