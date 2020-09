Dahlmeier war nach dem zweiten Schießen mit einem Rückstand von rund zehn Sekunden auf Braisaz in die Loipe gegangen, wie entfesselt bewältigte sie danach die hügelige Loipe in Slowenien. Nun ist sie auch auch in der Verfolgung am Samstag (14:45 Uhr/live im ZDF) favorisiert.



Mit ihrem Sieg verteidigte die Partenkirchnerin ihr Gelbes Trikot der Weltcup-Gesamtführenden. "Ich war ein bisschen ängstlich, da ich noch etwas Muskelkater hatte. Es freut mich aber wahnsinnig, dass es gereicht hat", sagte Dahlmeier, deren Polster in der Gesamtwertung nun 49 Punkte beträgt.



"Es ist vieles aufgegangen, was wir uns erhofft haben", sagte Frauen-Bundestrainer Gerald Hönig stolz und hob Ausnahme-Athletin Dahlmeier erneut hervor: "Die Konstanz von Laura ist beeindruckend."