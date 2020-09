Das 4 x 6 km Staffelrennen der Frauen beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding in voller Länge, kommentiert von Martin Hüsener und Herbert Fritzenwenger. Experte/-in: Sven Fischer und Laura Dahlmeier. Außerdem: Ski Alpin - Kombination in Wengen.

something 80 min something 17.01.2020 Video verfügbar bis 17.01.2021, in Deutschland Video herunterladen