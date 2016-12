Ich hoffe, dass ich bis zum Weltcup Anfang Januar in Oberhof noch mal besser in Schwung komme, mich gerade läuferisch noch mal weiterentwickle. Bei der WM im Februar will ich mich dann in einer sehr guten Verfassung präsentieren. Martin Fourcade macht ja vor, dass man bei der WM eine Medaille gewinnen und trotzdem auch im Gesamtweltcup mitmischen kann. Dort hat er bereits einen ordentlichen Vorsprung – wenn er gesund bleibt, wird ganz nach vorne in diesem Winter wohl nicht mehr viel gehen. Aber eine vordere Platzierung ist schon ein Ziel für mich.