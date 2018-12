Wer sind die "Sportler des Jahres"?

Nicht unbedingt der strahlende Sieger stand für viele im Fokus, was ebenso zählt, sind Engagement und quasi das "Gesamt-Kunstwerk" als Sportler. Bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea sammelten die deutschen Athleten 31 Medaillen (14 Gold/10 Silber/7 Bronze), die Paralympics an gleicher Stätte waren ebenfalls sehr erfolgreich (7/8/4). Auch bei den European Games in Glasgow und Edinburgh im Sommer begeisterten bekannte und eher unbekannte Sportler, bei der Leichtathletik-EM in Berlin herrschte eine grandiose Stimmung. Und man darf gespannt sein, wer es bei den Teams aufs oberste Treppchen schafft – nach dem enttäuschenden Abschneiden der Fußball-Nationalmannschaft mit dem Vorrunden-Aus bei der WM in Russland.