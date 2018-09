Angeführt wird das deutsche Aufgebot stattdessen von Emanuel Buchmann und Maximilian Schachmann. Letzterer hat sich erst seit Ende des vergangenen Jahres in den Blickpunkt geschoben. Seine Bergfahrqualitäten konnte er in der ablaufenden Saison mehrfach unter Beweis stellen - zum Beispiel an der steilen Mauer von Huy in Belgien oder auf dem Weg nach Prato Nevoso in den ligurischen Alpen, als er eine Giro-Etappe gewann. Ob der Elfte des Zeitfahrens vom Mittwoch auch bei einem Rennen dieses Kalibers in die Spitze fahren kann, scheint allerdings fraglich.