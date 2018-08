Bayern München muss auf Jerome Boateng und James verzichten. Dies berichtet der "kicker". Boateng hatte am Samstagnachmittag wegen Problemen an der Patellasehne das Training abgebrochen.



James fehlt wegen seines Trainingsrückstand und einer leichten Knöchelblessur. In Frankfurt nicht dabei sind außerdem Serge Gnabry, der im Abschlusstraining gefehlt hatte, Renato Sanches (Probleme im Lendenwirbelbereich) und Corentin Tolisso: Der Weltmeister steigt erst am Montag ins Training ein.