Am Morgen sprachen die Vorstände Fredi Bobic und Axel Hellmann über ihre gleich bis Sommer 2023 verlängerten Vertrage und die Langzeitstrategie des hessischen Bundesligisten, zur Mittagszeit war dann der neue Trainer Adolf "Adi" Hütter an der Reihe, der am Sonntag (20.30 Uhr/live ZDF) beim Supercup gegen den FC Bayern seinen Vorgänger Niko Kovac wiedertrifft.



Hütter wurde dabei von einem begleitet, der am 19. Mai mit seinem Doppelschlag im Mittelpunkt der Huldigungen stand: Ante Rebic verlängerte nämlich seinen Vertrag vorzeitig bis 2022. Der umworbene kroatische Vizeweltmeister dürfte damit zum neuen Großverdiener aufsteigen, aber dass der Europa-League-Teilnehmer den Senkrechtstarter überzeugte, seinen Weg zunächst in Frankfurt fortzusetzen, war ein wichtiges Signal.