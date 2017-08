Ronaldo und Real sind heiß auf den Super Cup

José Mourinho Quelle: dpa

Die Vorbereitung ging allerdings gründlich schief. Reals lange USA-Reise endete ohne Sieg, abgesehen vom ebenfalls kaum überzeugenden Erfolg im Elfmeterschießen gegen eine MLS-Auswahl. Auch gegen United musste Madrid ran, die Partie um den "International Champions Cup" endete 1:1, ehe Manchester im Elfmeterschießen gewann.



Während Real im Sommer in Dani Ceballos von Betis Sevilla und Theo Hernandez von Atletico Madrid vergleichsweise bescheiden einkaufte, schlug United groß zu. Victor Lindelöf von Benfica Lissabon, Nemanja Matic vom FC Chelsea und 100-Millionen-Mann Romelu Lukaku vom FC Everton rissen ein Loch in die Kasse, sollen Mourinho aber bei der Titeljagd helfen. Entsprechend groß sind schon am Dienstag die Erwartungen. Zumal Mourinho die 12,2 Kilo schwere Trophäe in seiner umfangreichen Sammlung noch fehlt. 2013 war er nahe dran, verlor mit Chelsea aber gegen Bayern München im Elfmeterschießen. Dass der Gegner beim zweiten Versuch ausgerechnet Real Madrid heißt, ist Mourinho herzlich egal.



"Ich habe das schon so oft erlebt. Ich habe Porto verlassen, zwei Monate später bin ich in der Champions League auf sie getroffen. Ich habe Chelsea verlassen, kurz danach habe ich mit Manchester United gegen sie gespielt", sagte Mourinho im UEFA-Interview und betonte: "Ich sehe bei Real nicht meinen Ex-Klub, sondern den heutigen Verein - also den Gewinner der Champions League. Das ist für uns Motivation genug."