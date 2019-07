Kohlschreiber: Denke nicht ans Aufhören

Philipp Kohlschreiber ist zum vierten Mal in Folge in Runde 1 ausgeschieden. Am Rothenbaum unterlag er dem Ungarn Marton Fucsovics 3:6, 0:6. Ans Aufhören denke er aber noch lange nicht, sagt der 35-Jährige im Interview mit Peter Arnold.

Beitragslänge: 2 min Datum: 22.07.2019 Verfügbarkeit: