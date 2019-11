Becker: "Die Jungen werden immer besser"

Lieber mehr Angebote als zuwenig, sagt Boris Becker. Am 18. November beginnt das Davis-Cup-Finalturnier, am 3. Januar der neuen ATP-Cup mit 24 Nationen. In der Weltspitze sieht er junge Spieler wie Dominic Thiem auf dem Vormarsch.

Beitragslänge: 3 min Datum: 14.11.2019 Verfügbarkeit: