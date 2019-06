Berrettini gegen Goffin: Wessen Serie reißt?

David Goffin

"Matteo ist mental unglaublich stark und ein sehr harter Arbeiter", lobte sein Trainer Vincenzo Santopadre. Der brachte ihm von klein auf bei, variabel zu spielen - und vor allem mit Slice. Auf Rasen sind diese tiefen, kaum abspringenden Bälle eine sehr effektive Waffe. Und bei der Abwehr von Breakbällen hat Berrettini derzeit Nerven aus Stahl.



Die wird er auch gegen Goffin benötigen, denn der 28 Jahre alte Belgier scheint sein Formtief so langsam überwunden zu haben. Der ehemalige Weltranglistensiebte konnte den freien Fall auf Platz 33 nun stoppen, gewann in Halle das erste Mal in diesem Jahr drei Matches in Folge.