9:27 hieß die Bilanz am Ende des nur 20 Minuten dauernden Satzes, den Kerber mit einem Vorhandfehler beendete. Danach verließ sie kurz den Platz, um sich zu sammeln. Mit einem "Komm jetzt" feuerte sie sich nach dem ersten gewonnenen Ballwechsel an, mit einem weiteren nach dem Break zum 1:0. Collins konterte zwischendurch nach einem erfolgreichen Stoppball mit einem lauten "Come on!" und griff Kerbers zu schwachen Aufschlag weiter kompromisslos an. Nach dem 1:2-Rückschlag flog auf dem Weg zur Bank der Schläger, dafür gab es eine Verwarnung. Nach dem nächsten Fehler schimpfte Kerber auf dem Platz: "Ich treff' keinen Ball, keinen Ball!"