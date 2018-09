Philipp Kohlschreiber ist im Achtelfinale der US Open in New York gescheitert. Zwei Tage nach seinem Sieg über den Weltranglistenvierten Alexander Zverev unterlag der 34 Jahre alte Augsburger dem Japaner Kei Nishikori chancenlos 3:6, 2:6, 5:7. Damit sind alle deutschen Spieler in Flushing Meadows ausgeschieden. Kohlschreiber kassierte nach 2:17 Stunden im dritten Duell mit Nishikori die dritte Niederlage. Zum fünften Mal verlor er im Achtelfinale der US Open. Bei einem Grand-Slam-Turnier hat Kohlschreiber bislang nur 2012 in Wimbledon das Viertelfinale erreicht.