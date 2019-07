Thole/Wickler im Achtelfinale

Thole/Wickler treffen nach einer überzeugenden Leistung und vier Siegen in vier Spielen in der Runde der letzten 16 auf die Brasilianer Alison/Alvaro. Bei den Frauen waren am Vortag fünf von sechs Teams ausgeschieden, unter anderem auch Olympiasiegerin Laura Ludwig mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch. Am Abend treten Karla Borger und Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) im Achtelfinale gegen die starken Brasilianerinnen Barbara/Fernanda an.