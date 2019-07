Thole/Wickler im Viertelfinale

In der Runde der letzten Acht treffen die Hamburger am Samstagvormittag auf die US-Amerikaner Philip Dalhausser/Nicholas Lucena, die sich gegen die Russen Nikita Liamin/Taras Myskiw durchsetzten.



Im Halbfinale am Samstagabend (17 Uhr im ZDF-Livestream) könnte es zum Duell mit dem norwegischen Top-Duo Anders Mol/Christian Sorum kommen. Das derzeit beste Männer-Duo der Welt, das im Sechzehntelfinale Philipp Arne Bergmann/Yannick Harms (Hameln) geschlagen hatte, trifft in der Runde der letzten Acht auf die Italiener Daniele Lupo/Paolo Nikolai.



SPORTextra zeigt am Samstag, 6. Juli, live ab 13 Uhr die Zusammenfassung des Viertelfinales Thole/Wickler - Dalhauser/Lucean (USA) und ab 15.15 Uhr das Finale der Frauen. Reporter ist Martin Hüsener.