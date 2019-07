Egan Bernal ist am Monsteranstieg von Val Thorens in den siebten Radsport-Himmel geflogen und so gut wie am Ziel seiner Träume angelangt - Emanuel Buchmann krönte eine herausragende Tour de France mit dem Sprung auf Platz vier. Mit nur 22 Jahren hat der kolumbianische Youngster Bernal auf der letzten Alpen-Etappe den ersten Sieg eines Südamerikaners beim wichtigsten Rennen der Welt praktisch perfekt gemacht, dem erneut bärenstarken Buchmann fehlten letztlich nur 25 Sekunden zum Podest.