Deutscher Dreikampf auf Hawaii

Am Samstag (ab 18:30 Uhr im ZDF-Livestream) ist es wieder so weit. Der Eisenmann wird gesucht. Aber der Ironman auf Hawaii ist längst kein heimliches Kräftemessen Ausdauersport-besessener Einzelgänger und Navy-Soldaten mehr. Am Samstag werden rund 2000 speziell auf diese Distanz vorbereitete Athleten am Start stehen. Der Ironman heißt Ironman, weil Commander John Collins damals sagte: "Whoever finishes first, we’ll call him the Iron Man." ("Wer auch immer zuerst ins Ziel kommt, wir werden ihn den Eisenmann nennen.")



Heute ist der Ironman so viel mehr als eine lustige Wortschöpfung. Er ist eine gewinnbringende Marke mit Ablegern in aller Welt. Die Besten sind Profis, sie verdienen ihr Geld mit diesem Sport, auf dieser Distanz. Und das Erstaunliche: Aktuell sind die Besten Deutsche.