Als erster Deutscher will Jan Frodeno auf Hawaii drei Mal in Folge die WM gewinnen. Ein Hawaii-Hattrick gelang bisher erst zwei Eisenmännern: Mark Allen (USA) dominierte zu Beginn der 90er-Jahre die Ironman-Szene und gewann gleich fünf Mal in Folge. Zuvor schaffte Dave Scott (USA) zwischen 1982 und 1984 drei Erfolge in Serie.