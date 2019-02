Sport | ZDF SPORTextra - Gefällig angefangen - dann stark nachgelassen

Was bei der U21-EM 2015 zunächst in den Gruppenspielen gefällig begann, endete für die deutschen Junioren im Halbfinale mit einem desaströsen 0:5 gegen Portugal. Triumphaler Sieger des Turniers war am Ende Schweden. Ein Rückblick von zdfsport.de.