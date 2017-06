GRUPPE A (England, Polen, Schweden und Slowakei ):

16.06.: Schweden - England 0:0

16.06.: Polen - Slowakei 1:2 (1:1)

19.06.: Slowakei - England 1:2 (1:0)

19.06.: Polen - Schweden 2:2 (1:2)

22.06., 20.45 Uhr: Slowakei - Schweden (Lublin)

22.06., 20.45 Uhr: England - Polen (Kielce)



GRUPPE B (Mazedonien, Portugal, Serbien und Spanien):

17.06.: Portugal - Serbien 2:0 (1:0)

17.06.: Spanien - Mazedonien 5:0 (3:0)

20.06., 18.00 Uhr: Serbien - Mazedonien (Bydogoszcz)

20.06., 20.45 Uhr: Portugal - Spanien (Gdynia)

23.06., 20.45 Uhr: Serbien - Spanien (Bydogoszcz)

23.06., 20.45 Uhr: Mazedonien - Portugal (Gdynia)



GRUPPE C (Dänemark, Deutschland, Italien und Tschechien):

18.06.: Deutschland - Tschechien 2:0 (1:0)

18.06., 20.45 Uhr: Dänemark - Italien 0:2 (0:0)

21.06., 18.00 Uhr: Tschechien - Italien (Tychy)

21.06., 20.45 Uhr: Deutschland - Dänemark (Krakau) / ZDF live

24.06., 20.45 Uhr: Tschechien - Dänemark (Tychy)

24.06., 20.45 Uhr: Italien - Deutschland (Krakau) /ARD



HALBFINALE: (ARD, wenn mit GER):

27.06., 18.00 Uhr: Gruppenerster A - Gruppenerster C / Gruppenzweiter B oder C (Tychy)

27.06., 21.00 Uhr: Gruppenerster B - Gruppenerster C / Gruppenzweiter A (Krakau)



FINALE (ZDF, wenn mit GER):

30.06., 20.45 Uhr: Gewinner Halbfinale 1 - Gewinner Halbfinale 2 (Krakau)

Anm.: alle Zeiten MESZ